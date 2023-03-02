Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinden 5 yaşındaki Anaokulu öğrencisi Damla Ada Toplu, Resim Yarışması’nda Türkiye birincisi oldu.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinden 5 yaşındaki Anaokulu öğrencisi Damla Ada Toplu, Resim Yarışması’nda Türkiye birincisi oldu.

Hande Gül Anaokulu öğrencisi Damla Ada Toplu, Denizli’de düzenlenen " Uzay Temalı Minik Astronotlar” resim yarışmasında Türkiye birincisi oldu.

Türkiye’nin dört bir yanından katılımın olduğu Denizli ili Pamukkale Nedime Kabaklıoğlu Anaokulu’nun düzenlediği Ulusal “Uzay Temalı Minik Astronotlar” adlı resim yarışmasına katılan Damla Ada Toplu, pastel boya ile yaptığı resim Türkiye birinciliğini getirdi.

Okul Müdürü Nimet Uzan, "Okulumuz Kelebekler sınıfından Fatma Büşra Telli öğretmenimizin öğrencisi Damla Ada Toplu öğrencimiz ulusal resim yarışmasında Türkiye birincisi olmuştur. Kendisini ve ailesini tebrik ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz." dedi.