Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinden Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem sonrası yardımlar devam ediyor.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinden Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem sonrası yardımlar devam ediyor.

Tavşanlı Hande Gül ile "El Ele yardım" kampanyası dahilinde deprem bölgesine toplanan pastel boya, kuru boya, sulu boya,A4 kağıdı vb. kırtasiye ürünleri ihtiyaç sahiplerine gönderildi. Hande Gül Anaokulu müdürü Nimet Uzan, " ülkemizde yaşanan bu felaketin yaralarını el ele saracağız. Yollar uzak olabilir ama gönüllerimiz her daim çocuklarımızla. Maddi ve manevi olarak her zaman çocuklarımızın yanındayız. Hande Gül Anaokulu olarak başlattığımız kampanyada Tavşanlı halkımızın duyarlılığını bir kez daha görmüş olduk " dedi.

Ayrıca bu kampanyanın devam ettiğini belirten Okul Müdürü Uzan, her ay ihtiyaç olan malzemelerin belirlenip ihtiyaç sahiplerine gönderileceğinin altını çizdi. Bu anlamda bizi yalnız bırakmayan Tavşanlı halkına ve değerli velilere teşekkürlerini sundu.