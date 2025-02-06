Kütahya’nın Tavşanlı ilçesindeki Hande Gül Anaokulu’nda, 6 Şubat’ta meydana gelen büyük depremde hayatını kaybedenler anıldı.

Okul Müdürü Nimet Uzan, "Asrın felaketi olarak adlandırılan deprem üzerinden iki yıl geçti, ancak acımız hâlâ ilk günkü gibi taze 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde, saat 04.17’de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem, 11 ilde büyük yıkıma neden oldu. On binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti, milyonlarca insan evsiz kaldı. Bu büyük felaket, Türkiye tarihine bir yas ve dayanışma günü olarak kazındı. Hayatını kaybedenleri rahmetle anıyor, afetlere karşı bilinçli ve dayanışma içinde olma sorumluluğumuzu unutmayacağımıza söz veriyoruz." dedi.

Anma töreninin ardından, öğretmenler öğrencilere depremler ve yapılması gerekenler hakkında bilgiler verdi. Deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında alınması gereken önlemler anlatıldı. Öğrencilere, deprem çantası hazırlamanın önemi ve deprem anında güvenli bir şekilde saklanma yöntemleri öğretildi.