Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Balıköy beldesinde Kültür Turizm ve Maden Festivali düzenlendi.

Panayır alanında oluşturulan Balıköy festivalinin ilk gününde konuk sanatçı Orhan Ölmez sahne aldı. Akşam ise sanatçı Zeynep Dizdar sahne alarak sevenleri ile buluştu.

Balıköy Belediye Başkanı Ahmet Artun bu yıl geniş çerçeveli bir programla düzenledikleri etkinliklere oldukça yoğun ilgi ile başladıklarını ve kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

Festival alanında birçok bölgeden ürün de satışa sunuldu.