Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde Hastane Afet Planı (HAP) çerçevesinde; Hastane Tahliye Planı, Kırmızı Kod, Mavi Kod, Beyaz Kod, Pembe Kod tatbikatları gerçekleştirildi.

Tavşanlı Belediye İtfaiye ekibi ve 112 Acil Ambulans ekiplerinin katkıları ile gerçekleştirilen tatbikatta, herhangi bir yangın durumunda yapılacaklar anlatıldı. Tatbikatta, Merkezde çıkan bir yangın sonucunda, çalışanların ve hastaların nasıl tahliye edileceği, yangının nasıl söndürüleceği ve ilk yardım müdahalesinin nasıl yapılacağı gösterildi. Tatbikatta, çalışanların ve hastaların yangın anında nasıl davranmaları gerektiği konusunda bilgilendirilmeleri sağlandı. Tatbikat başarıyla tamamlandı.