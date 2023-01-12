Kitap bağış kampanyası açılış programına, Kaymakam Hayrettin Baskın, Cumhuriyet Başsavcısı Hami Can, Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyon Başkanı Osman Turan, Ceza Evi Savcısı İsmail Cem Sağlam, Baro Temsilcisi Nihat Solmaz, İlçe Müftüsü Mevlüt Hakan Asan, İlçe Jandarma Komutanı İsmail Bayar, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mehmet Şimşir, Cezaevi Kurum Müdürü Ceyhun Çiftçi ve Denetimli Serbestlik Müdürü Özgür Bolat katıldı.

Tavşanlı Adliyesi üçüncü katındaki kitap bağışlama stadının 15 Şubat’a kadar açık kalacağı bildirildi.

Kampanyaya vatandaşların ilk gün itibariyle yoğun ilgi gösterdiğini belirten Can, "Vatandaşlarımızın kitap bağışı konusunda duyarlı olacaklarına inanıyoruz" dedi.

Tavşanlı Cumhuriyet Başsavcısı Hami Can, standın açılışında yaptığı konuşmada, "Kitap iyileştirir" sloganıyla kampanyanın başlatıldığını söyledi.

Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan "Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkeleri’nde kütüphane kurulmasına ilişkin işbirliği protokolü" çerçevesinde, Tavşanlı Adliye Sarayı’nda kitap bağış standı açıldı.

Kütahya’nın Tavşanlı T Tipi Kapalı Cezaevi için kitap bağış kampanyası düzenlendi.

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