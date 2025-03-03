Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi, ’Fırst Lego League’ Eskişehir bölge yarışlarında robot performansında bölge 2’ncisi, proje sunumunu da içeren genel değerlendirmede ise bölge 3’üncüsü olarak ulusal finallere katılmaya hak kazandı.

15-16 Mart 2025 tarihlerinde İzmir’de düzenlenecek olan ulusal finallerde Tavşanlı 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi’ni temsil edecek olan robot kulübü öğrencileri, bölge yarışlarında gösterdikleri üstün performansla dikkatleri üzerine çekti. Okul müdürü Özay Ünal, öğrencilerin başarısıyla gurur duyduklarını belirterek, "Bilim Kahramanları Derneği’nin Türkiye ayağını düzenlediği Fırst Lego League Eskişehir bölge yarışlarında okulumuz robot kulübü öğrencileri robot performansında bölge 2’ncisi, proje sunumunu da içeren genel değerlendirmede bölge 3’üncüsü olarak Ulusal Finallere katılmaya hak kazanmıştır. Öğrencilerimizi ve emeği geçen öğretmenlerimiz Erkan Altun, Sinan Çoban ve Alihan Yılmaz’ı tebrik ediyor, ulusal finallerde başarılar diliyoruz" dedi.

Bölge yarışlarına katılan robot kulübü öğrencileri, öğretmenleri Erkan Altun, Sinan Çoban ve Alihan Yılmaz rehberliğinde uzun ve yoğun bir hazırlık süreci geçirdi. Öğrencilerin robot tasarımı, programlama ve proje sunumu konularındaki yetenekleri, bölge yarışlarında elde edilen başarıda önemli rol oynadı. Tavşanlı 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi robot kulübü öğrencileri, ulusal finallerde de aynı başarıyı göstererek okullarını en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.