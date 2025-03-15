Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi Robot Takımı, First Lego League Ulusal Robot Yarışması’na katılmak üzere İzmir’e doğru yola çıktı. İzmir Gaziemir Fuar Alanı’nda düzenlenecek olan yarışma için hazırlıklarını tamamlayan ekip, okul yönetimi ve arkadaşları tarafından coşkuyla uğurlandı.

Okul Müdürü ve idarecileri, öğrencilerin bu önemli etkinlikte okullarını en iyi şekilde temsil edeceğine ve güzel bir başarı elde edeceğine olan inançlarını dile getirdi. Robot takımında yer alan öğrenciler, uzun süredir bu yarışmaya hazırlandıklarını ve emeklerinin karşılığını almak istediklerini belirtti.

Tavşanlı 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi’nin bu önemli etkinliğe katılması, ilçede büyük bir heyecan oluşturdu. Okul yönetimi, öğrencilerin bilim ve teknoloji alanındaki başarılarını desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.