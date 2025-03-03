Dilovası’ndaki Tavşancıl Mahallesi’nin girişinde bulunan otoban viyadük altını daha estetik ve düzenli hale getirmek için kapsamlı bir peyzaj çalışması yürütülüyor.

Dilovası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen proje kapsamında, Dilovası’nın tarihi dokusuna uygun bir peyzaj çalışması gerçekleştiriliyor. Toprak tesviye işlemlerinin ardından, renkli taşlarla desen uygulaması, dekoratif taşlardan kademelendirme ve bitkilendirme çalışmaları yapılıyor. Ayrıca alanın modern aydınlatma sistemleriyle daha estetik ve güvenli hale getirilmesi planlanıyor. Doğal ve tarihi dokuya uygun olarak tasarlanan bu peyzaj çalışması, Tavşancıl Mahallesi’ne girişte göze hitap eden bir güzellik sunacak.

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, yapılan çalışmaların ilçenin estetik dokusuna katkı sağladığını belirterek, "Dilovası’nı daha güzel, daha yaşanabilir bir hale getirmek için çalışmaya devam ediyoruz. Tavşancıl girişinde gerçekleştirdiğimiz peyzaj düzenlemeleriyle hem görsel bir estetik kazandırıyor hem de ilçemizin tarihi kimliğine uygun bir alan oluşturuyoruz. Belediyemizin öz kaynakları ve ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla şehrimizi güzelleştirmeye devam edeceğiz" dedi.