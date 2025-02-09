Dilovası Belediyesi, Tavşancıl Mahallesi’ndeki tarihi mirası koruma çalışmalarına devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında, tarihi hamam ve yanında bulunan konak için yürütülen restorasyon sürecinde önemli bir aşama daha kaydedildi. Tarihi hamamın yanında yer alan ve yapı güvenliği açısından risk teşkil eden bina, kontrollü bir şekilde yıkıldı. Böylece bölgenin tarihi dokusuna zarar verebilecek bir unsur ortadan kaldırıldı.

Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu ve teknik ekip, Tavşancıl’daki restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü vurgulayan Başkan Ömeroğlu, "Tavşancıl’ın tarihi mirasını gelecek nesillere taşımak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bu restorasyon tamamlandığında, halkımız ve ziyaretçiler için tarihi ve kültürel anlamda önemli bir mekan kazanmış olacak" dedi.

Ayrıca Tavşancıl’da, tarihi hamam ve konak dışında, bölgede bulunan tarihi evlerin de restorasyon süreci devam ediyor. Dilovası Belediyesi, bu yapıları aslına uygun şekilde restore ederek kültürel mirası korumayı ve bölgenin turizm potansiyelini artırmayı hedefliyor.