Bilecik Belediyesi tarafından ara tatile giren çocuklar için hazırlanan ücretsiz tiyatrolar oyunlarından ikincisi olan ’Tavşan ile Kaplumbağa’ sahnelendi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde sahnelenen oyunu keyifle izleyen çocuklara oyun sonunda şeker dağıtıldı. Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, “Bu bizim ikinci oyunumuz Bilecik’te. Artık sezon başladı, kış dönemine geçtik. Tiyatrolarımız devam edecek. Harika tiyatroları getireceğiz Bilecik’e. Aralık ayında ayrıca yetişkinler için ödüllü tiyatrolar sahnelenecek. Bilecik yine sanat kokulu günlerine geri dönecek. Çocuklarımızı da unutmadık. Çocuklarımız için de en güzel oyunları getirmeye devam edeceğiz. Sahnede yer alan oyuncularımıza da çok teşekkür ediyorum” dedi.