Ordu’nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, organik ürünlerin değerinin arttığı süreçte fındığın bu pazarda yer bulmasının daha kolay olacağını ve değerinin artacağını söyledi.

Ordu’nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, organik ürünlerin değerinin arttığı süreçte fındığın bu pazarda yer bulmasının daha kolay olacağını ve değerinin artacağını söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile DOKA tarafından desteklenen, ‘Organik Fındıkta Markalaşma ve E-Ticaret ile Dünya’ya Pazarlama’ projesinin açılış töreni, Ünye Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda gerçekleştirildi. Ünye Belediyesi’nin destekleriyle gerçekleştirilen açılışta sivil toplum kuruluşları temsilcileri de yer aldı.

“Gıdanın önemini son yıllarda daha da tecrübe ettik”

Programda konuşan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, organik ürünlerinin değerinin arttığı süreçte fındığın da değerlendiğini belirtti. Tavlı, “Bir pandemi süreci yaşadık. Bu süreçte gıdanın önemini ve ehemmiyetini hep birlikte tecrübe ettik. Ardından Rusya-Ukrayna savaşına şahit oluyoruz. Süreçte gıda güvenilirliğinin ne kadar önemli olduğuna burada bir kez daha şahit olduk. Gıda ve üretimi önemli ama bir o kadar pazarlaması da önemlidir. Gelişen süreç içerisinde kimyasallarla daha fazla ürün elde etmek adına üretilmiş ve sanayileşmiş gıda tüketmek yerine, organik ürünler çok daha tercih edilir hale geldi. Organik ürünlerin kıymetinin arttığı bir süreçte fındığın da bu pazarda yer bulması çok daha kolay olacak. Üretim noktasında üreticimizin de desteklenerek çok daha fazla gelir elde etmesine vesile olacak” dedi.

“E-ticaret ciddi bir pazar”

Kooperatifleşme ve e-ticaretin önemine vurgu yapan Başkan Tavlı, “Üretmek kadar marka da önemli. Dünyada tescil görmüş ürünlerin standartlarını belirleyen kurumlar var. Bu kurumların sizlerin yanında olması da önem arz ediyor. Son süreçte e-ticaret üzerinde en çok kontrol edilen ve ürününüzün altındaki sıralanan paydaşlarınızın kim olduğuna bakılan bir süreç var. Siz bunlarla da entegrasyonu sağlamışsanız, e-ticaret üzerinden ciddi anlamda bir pazar payı elde etme imkanınız var” şeklinde konuştu.

DOKA Ordu Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Harun Göçer ise, Ünye Belediyesi ile uyum içerisinde güzel projeler yaptıklarını söyledi.

Proje tanıtım programı sonrasında eğitimlerde başarı gösteren kursiyerlere sertifikaları verildi.