Bu yıl Adana’da gerçekleştirilen TEKNOFEST finallerinden birinci olan okul idareci, öğretmen ve öğrencileri Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ile bir araya geldi. Başkan Tavlı, gençlerin başarılarının kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Bu yıl 2-6 Ekim 2024 tarihlerinden Adana’da gerçekleştirilen TEKNOFEST finallerinde Yusuf Bahri Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Mehmet Necati Vidinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birincilik elde etti. Birinci olan okul idarecileri, öğretmen ve öğrenciler, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı’yı makamında ziyaret etti.

Ünye’de bilim ve teknoloji alanında kazanılan başarıların kendilerini gururlandırdıklarını belirten Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, “Paydaş olarak bizlerde şehrin ve çocuklarımızın eğitimi noktasında verdiğimiz desteklerin başarıya dönüşmesinden son derece memnunuz. Özellikle son dönemde yapay zekanın da ön plana çıktığı zaman diliminde bu alanda kendinizi geliştirmeye devam edeceğinize inanıyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Ziyarette konuşan Ünye İlçe Milli Eğitimi Müdürü Özgür Tokgöz ise, “Bu yıl Adana’da gerçekleştirilen TEKNOFETS finallerinde Yusuf Bahri Anadolu İmam hatip Lisemiz İHA kategorisinde ve Mehmet Necati Vidinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesimiz ise Sağlıkta Yapay Zeka kategorisinde Türkiye birincileri oldular. Bu anlamda eğitime verdiği katkılardan dolayı Ünye Belediye Başkanımız Hüseyin Tavlı’ya teşekkür ediyor, öğretmen ve öğrencilerimiz kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

Ziyarette öğrenciler projelerini anlatırken, Mehmet Necati Vidinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Cuma Gündüz’de Başkan Tavlı’ya verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.