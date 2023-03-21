Ordu’nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, aşevinde çalışmaların bitme noktasına geldiğini belirterek, “Aşevimiz, günlük 5 bin kişilik yemek üretim kapasitesi ile Ramazan ayının ilk günü hizmet vermeye başlayacak” dedi.

Ünye Belediyesi tarafından Cevizdere Mahallesi liman karşısında inşa edilen Yöresel Ürünler Üretim Atölyesi ve Aşevi’nde çalışmalarda sona gelindi. İlk etapta 5 bin ihtiyaç sahibi vatandaşın yemek ihtiyacını karşılayacak olan aşevi tamamlanırken, Yöresel Ürünler Üretim Atölyesi ve soğuk hava deposu da bitme noktasına geldi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşların iftar sofralarındaki yemek ihtiyacının aşevi tarafından karşılanacağını söyledi. Başkan Tavlı, “İlçemize ihtiyaç duyulan sosyal tesisleri kazandırmanın yanında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yemek ihtiyacını karşılamak için de çalışmalar yürütüyoruz. Bu çerçevede ilçemize kazandırdığımız aşevimizi de tamamlama aşamasına getirdik. Bir süredir devam eden çalışmalarımıza artık son noktayı koyuyoruz. Aşevimiz, günlük 5 bin kişilik yemek üretim kapasitesi ile hizmet verecek. Ramazan ayının ilk günü olan 23 Mart Perşembe günü aşevimizde ilk sıcak yemeğimiz hazırlanarak, vatandaşlarımıza sunulacak” dedi.

Bu yıl iftar sofrasının Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi salonunda kurulacağını ifade eden Başkan Tavlı, Ramazan ayının önemine de dikkat çekerek, “Ramazan ayı paylaşmak, birlik, beraberlik ve bereket demektir. Allah tuttuğumuz oruçları ve yaptığımız ibadetleri kabul etsin. Bu yıl Ramazan ayını buruk yaşayacağız. Ülkemizde meydana gelen deprem felaketinin acısını yüreğimizde hissederek depremzede kardeşlerimize dualarımız eksik etmeyeceğiz. Bu vesile ile hemşerilerim başta olmak üzere tüm İslam aleminin Ramazan ayını tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.