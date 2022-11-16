Sinop’ta iç limanı çevreleyen binlerce yıllık Sinop Kalesi surları, ev sahipliği yaptığı birçok medeniyetin izlerini barındırıyor. Restorasyon yapılan kale surunun üzerinde ‘tavlanın dedesi’ diye tabir edilen, antik çağlarda oynanan ‘duodecim scriptorum’ oyununun taş oyması figürü gün yüzüne çıktı.

Sinop’ta iç limanı çevreleyen binlerce yıllık Sinop Kalesi surları, ev sahipliği yaptığı birçok medeniyetin izlerini barındırıyor. Restorasyon yapılan kale surunun üzerinde ‘tavlanın dedesi’ diye tabir edilen, antik çağlarda oynanan ‘duodecim scriptorum’ oyununun taş oyması figürü gün yüzüne çıktı.

Barındırdığı doğal limanı sayesinde birçok medeniyetin hakimiyet kurmak için savaştığı Sinop’ta geçmişin izleri ortaya çıkmaya devam ediyor. Kent Meydanı Projesi ve kale surlarındaki restorasyonun ardından tarihi kale surları üzerinde antik bir oyuna ait eser gün yüzüne çıktı. Figürün canlandırdığı oyun, günümüzdeki tavla oyununa benzerliğiyle dikkat çekiyor.

Oyunun Roma Dönemi’nde çok sevildiğini belirten Sanat Tarihi Araştırmacısı Oya Koca, “Aslında gün yüzüne çıktı diyemeyiz, her zaman oradaydı ve bize bakıyordu. Bu eser bir oyun tablası, adı da Roma’da çok popüler olan ve Roma coğrafyasının her tarafında oynanan ve bizim başka antik kentlerimizde de örnekleri bulunabilen ‘duodecim scriptorum’ oyunu” diye konuştu.

Oyunun isminin anlamını ve oynanış şeklini anlatan Koca, “Duodecim 12 demek, scriptorum ise çizgi ve hat demek. Bu oyundaki düzenleme de 6’şar kutunun ortadan ayrıldığı, 3 sırada 3 zar ve 15’er pulla oynanan strateji oyunu. Günümüzdeki tavlanın antik çağlardaki dedesi diyebiliriz. Bu oyun milattan önce 2. yüzyıl ve milattan sonra 4. yüzyıl arasında çok sevilerek oynanmış. Sıradan Romalılardan üst düzey imparatorlara kadar oynanmış bir oyun” diye konuştu.

Surların üzerine yerleştirilme tarihinin tam olarak kestirilemediğini belirten Koca, “Arkamızda uzanan sur kentimizin doğu surları. Tam olarak tarihlemesini bilemiyoruz, ya Bizans döneminde yenileme çalışmalarında ya da Selçuklular bu kenti fethettikten sonra buraya eklenmiş. Devşirme diye tabir ettiğimiz bir parça. Yetkililerden beklentimiz, bu yıl kentimizi tamamen yeniden düzenleyen çalışmaların ardından bu bölgelerde arkeopark oluşturulabileceği, bu unsurun da turistik açıdan dikkat çekici olacağı için replikası yapılabilir, tabela yapılabilir” ifadelerini kullandı.