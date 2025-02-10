Tavas Belediyesi, 18 yaş ve üzeri vatandaşlar için halk oyunları kurslarına başvurularının başladığını duyurdu.

Tavas Belediyesi tarafından halk oyunları kursu verilecek. Tavas Zeybeği, Harmandalı, Alyazmam, Kerimoğlu ve Kaşık branşlarındaki kurslara başvurular başladı. 18 yaş ve üzeri Tavaslıların faydalanabileceği kurslara başvurular Tavas Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne yüz yüze yapılacak. Başvurular 21 Şubat 2025 Cuma günü son bulacak.

Başvuruların ardından, kursiyerlere yönelik eğitimler alanında uzman eğitmenler tarafından verilecek. Kursiyerler, hem fiziksel hem de kültürel açıdan gelişim fırsatı bulacakları bu kurslar sayesinde, yöresel dansları öğrenme ve sergileme imkanı elde edecek.