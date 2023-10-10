Denizli’nin Tavas ilçesinin Sarıabat Mahallesi’nde altyapı atağı başlatan Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, bölgeye 15 bin 250 metre içme suyu hattı döşeyecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, Tavas İlçesinin Sarıabat Mahallesi’nde alt yapı atağı başlattı. Vatandaşların modern ve sağlıklı bir alt yapıya kavuşması için çalışmalarını sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, bu kez Tavas İlçesinin Sarıabat Mahallesi’nde ömrünü tamamladığı için sürekli arıza yapan içme suyu hatlarına el attı. Uzun yıllar önce döşenen içme suyu borularını yeni nesil, uzun ömürlü polietilen borularla değiştirmek için Sarıabat Mahallesi’nde çalışma başlatan Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, bölgeye toplamda 15 bin 250 metre içme suyu hattı döşeyecek.

"Su hayattır"

Denizli’de hayata geçirdikleri altyapı projeleriyle geleceğe yatırım yaptıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “Su hayattır. Suyumuzu, dolayısıyla geleceğimizi güvence altına almak için şehrimizin dört bir tarafında altyapı yatırımları yapmaya devam ediyoruz. Söz verdiğimiz gibi Sarıabat Mahallemizde de ömrünü tamamladığı için sık sık arızlara neden olan içme suyu hatlarımızı baştan aşağı değiştiriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.