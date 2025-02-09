Denizli’de düzenlenen Tavas Futsal Mahalleler Liginde kıran kırana geçen final müsabakasının ardından şampiyon belli oldu. Final müsabakasında karşıya karşıya gelen Yeni Mahalle, Tekke Mahallesini 5-3 yenerek şampiyon oldu. Final müsabakasından önce Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık’ın da bulunduğu belediye personellerinden kurulu takım, mahalle muhtarlarına karşı gösteri maçı düzenlendi. Final maçından sonra şampiyon takıma ve dereceye giren takımlara ödül takdimi düzenlendi.

Denizli’nin Tavas Belediyesi’nin düzenlediği Mahalleler Ligi Futsal heyecanında final müsabakası oynandı. Final müsabakasında Yeni Mahalle ve Tekke Mahallesi karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen maçta Yeni Mahalle, Tekke Mahallesi’ni 5-3 yenerek şampiyon oldu. Her yaştan futbolseverin yoğun ilgi gösterdiği organizasyon, gem sporculara hem de izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Final müsabakasından önce Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık’ın bulunduğu meclis üyeleri ve belediye personelleri ile kurulan takım, mahalle muhtarları tarafından kurulan takım ile gösteri maçı düzenlendi. Maçın sonunda mahalle muhtarları kazanırken maç seyirciler tarafından beğeni topladı. Turnuvanın finali, Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Tavas Kaymakamı İsmail Demir, Tavas İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Fatih Sağlam, Tavas İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Atabek, meclis üyeleri, belediye personelleri ve vatandaşların yoğun katılımı ile gerçekleştirildi.

"Gençlerimiz kötü alışkanlıklardan kurtulsunlar, spor ile uğraşsınlar"

Maç öncesi açıklamalarda bulunan Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, gençlerin kötü alışkanlıklardan kurtulmaları gerektiğini onun yerine spor ile uğraşmaları konusunda dikkat çekti. Aynı zamanda Tavas Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonda güzel bir atmosferin olduğunu ve siyasetin olmadığı bir Tavas gerçekleştirmek için çalışmaların devam ettiğini dile getiren Başkan Tatık, "Spora her anlamda destek veriyoruz. Kendimde sahalara çıktım bu yaşta top oynayacağım sakatlanmayız inşallah. Gençlerimiz kötü alışkanlıklardan kurtulsunlar, spor ile uğraşsınlar. Alkol, sigara ve uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardan uzakta dursunlar hep bir arada sporun kardeşliği ile birlikte olsunlar. Tek dileğimiz bu. Bunun için de bu organizasyonu düzenledik. Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz ile beraber tamamen bizim bütçemiz ile düzenliyoruz. Bütün organizasyonun bütçesi Tavas Belediyesi tarafından karşılandı. Güzel bir organizasyon oldu inşallah sonu da güzel biter diliyorum. Biz güzel bir ekibiz. Güzel bir ilçeyiz. Bizim burada siyaset yok. Kardeşçe yaşıyoruz. Siyasetin olmadığı bir Tavas hayal ediyorduk. İnşallah onu gerçekleştiriyoruz. Bütün halkımız burada ve bu tür organizasyonları inşallah devam ettireceğiz" dedi.

Final maçının ardından Tavas İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Fatih Sağlam, Tavas İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Atabek, Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık ve Tavas Kaymakamı İsmail Demir, turnuvada dereceye giren takımlara ödüllerini takdim etti. Takdim ettikten sonra açıklamalarda bulunan Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık ve Tavas Kaymakamı İsmail Demir, "6 Şubat depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı başsağlığı diliyoruz. Bu tür organizasyonların devamı inşallah gelecek. Sporun her zaman yanındayız" diye konuştu.