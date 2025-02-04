DENİZLİ (İHA) – Denizli’de düzenlenen Tavas Futsal Mahalleler Liginde yaşanan yarı final heyecanının ardından gözler şampiyonluk maçına çevrildi.

Denizli’de Tavas Kaymakamlığı ve Tavas Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Tavas Futsal Mahalleler Liginde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Turnuvada oynanan yarıfinal maçlarında Tekke normal süresi 3-3 biten karşılaşmada Samanlık’ı 7 – 5 mağlup ederken; Yeni Mahalle’de Gümüşdere’yi 5 – 2 yenerek adını finale yazdırdı. Turnuvanın final maçı yarın oynanacak.

Büyük bir çekişmeye sahne olan yarı final müsabakalarını tribünden hemşehrileriyle birlikte izleyen Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, "Tavas Futsal Mahalleler Ligi, yarı final müsabakalarını büyük bir heyecanla izledik. Mahalle takımlarımız sahada kıyasıya mücadele etti. Mücadele eden tüm takımları tebrik ediyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Şimdi gözler büyük finalde. Çarşamba günü oynanacak şampiyonluk maçında tüm Tavaslıları davet ediyoruz" dedi.