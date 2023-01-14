Çevreci yatırımlarına bir yenisini daha ekleyen Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü, Tavas ilçesinin Baharlar ve Hırka mahallelerinin atık sularını arıtacak doğal atık su arıtma tesisini tamamladı.

Çevreci yatırımlarına bir yenisini daha ekleyen Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü, Tavas ilçesinin Baharlar ve Hırka mahallelerinin atık sularını arıtacak doğal atık su arıtma tesisini tamamladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, Tavas ilçesinin Baharlar ve Hırka mahallelerinin atık sularını doğaya zarar vermeden arıtımının sağlanması amacıyla bir süre önce başlattığı doğal arıtma tesisini tamamladı. 15.500 metrekare alanda, tek kademeli olarak 1.000 kişi kapasiteli inşa edilen tesisin günlük ortalama 176 metreküp suyu arıtacağı belirtildi. Tamamen doğayla uyumlu olarak inşa edilen tesisin işletme maliyetinin çok düşük olduğu, arıtılan atık suların ise yeniden tarımsal kaynaklı olarak kullanılmasının amaçlandığı kaydedildi. Öte yandan doğal atık su arıtma tesisinde enerji tüketiminin olmadığı, bu nedenle de tesisin en çevreci arıtma tesisleri arasında yer aldığı ifade edildi.

"Denizli’mize güzellikler katmaya devam ediyoruz"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, çevre yatırımlarına ayrı bir önem verdiklerini belirterek, çünkü geleceğe daha yaşanabilir bir Denizli bırakmak için gayret ettiklerini söyledi. Tesisin hayırlı uğurlu olmasını dileyen Başkan Zolan, “Doğal olarak inşa edildiği için işletme maliyeti de çok düşük olan tesisimiz uzun yıllar Tavas’ımıza hizmet edecek inşallah. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Geleceğe eser bırakmaya, Denizli’mize güzellikler katmaya devam ediyoruz” dedi.