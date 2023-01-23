Denizli Süper Amatör Ligine yükselme grubu maçlarının ilk haftasında Tavas Birlikspor Kızılcaspor’u 2-1 mağlup ederek ilk galibiyetini almış oldu.

Denizli Süper Amatör Ligine yükselme grubu maçlarının ilk haftasında Tavas Birlikspor Kızılcaspor’u 2-1 mağlup ederek ilk galibiyetini almış oldu.

Servergazi Stadı’nda oynanan maçta Tavas Birlikspor’un gollerini kaptan Şükrü Ayhan ve Berkay Çakanel kaydetti. Tavas derbisi olarak da değerlendirilen karşılaşmaya her iki takım taraftarları da büyük ilgi gösterdi. Maçı değerlendiren Tavas Birlikspor Teknik Sorumlusu Melih Özbudak, takımın gösterdiği performanstan memnun olduğunu dile getirerek, “Grubumuzdan gelen kendi ilçemizin takımı Kızılcaspor ile oynadık. Kendilerini tebrik etmek istiyorum. Çok iyi mücadele ettiler. Bu üçüncü maçımız onlarla. İlk maçta berabere kalmıştık. İkinci maçı kazanmıştık bu maçı da kazandık. Çok mutluyuz. Play-off’a iyi başladık. İnşallah böyle devam eder. Bu taraftarımızla bu yönetimimizle Tavas İlçemizin şampiyon olacağına inanıyorum. Hedefimiz şampiyon olarak Denizli Süper Amatör Ligine yükselmek” dedi.

“Zor olsa da kazanmasını bildik”

Yeşil siyahlı takımın kaptanı Şükrü Ayhan da “Takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. Çok önemli bir karılaşmayı kazandık. İyi bir maç oldu. Her iki takımda iyi mücadele etti. Her zaman ilk maçlar zor olur. Zor olsa da kazanmasını bildik. İnşallah sonunda şampiyon olacağız. Hak ettiğimizi düşünüyorum. Çok iyi bir taraftarımız var onlara şampiyonluk armağan etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.