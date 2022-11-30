Tavas Belediye Gençlik Spor Kulübü, 26-27 Kasım 2022 tarihleri arasında Ankara Atatürk Spor ve Sergi Sarayı Salonunda düzenlenen Kulüpler Dart Türkiye Şampiyonasında 2’ncisi oldu.

Tavas Belediye Gençlik Spor Kulübü, 26-27 Kasım 2022 tarihleri arasında Ankara Atatürk Spor ve Sergi Sarayı Salonunda düzenlenen Kulüpler Dart Türkiye Şampiyonasında 2’ncisi oldu.

41 takımın katılımı ile yapılan şampiyonada grup müsabakalarını kazanarak şampiyon olan Tavas Belediye Gençlikspor Kulübü Dart Takımı finalde geçen senenin şampiyonu Antalya Spor Lisesi Gençlik ve Spor Kulübüne yenilerek Türkiye 2’ncisi oldu.

Antrenör Serkan Dabancalı, Yönetici Nazif Salgut idaresinde yarışmalara katılan Tavas Belediye Gençlikspor takımı sporcuları Tavas Anadolu Lisesi ve Hacı Ali Bilal Cumhuriyet Ortaokulunda eğitim ve öğretim gören Mehmet Ali Taner, Aytaç Şimşek, Osman Sarıkoyuncu, Esra Çon, Baran Kalli, İrem Akköse gibi isimlerden oluştu. Elde edilen bu başarı Denizli ve Tavas ilçesinde takdirle karşılandı.

Türkiye ikinci ligi gibi büyük bir başarıdan dolayı sevinçli ve gururlu olduklarını dile getiren şampiyon sporcular, “Takım olarak almış olduğumuz bu dereceden dolayı çok mutlu ve gururluyuz. Hocalarımız nezaretinde çok uzun süredir çalışmanın sonucunda böyle bir başarı geldi. Bize destek olan maddi manevi yanımızda başta Tavas Belediye Başkanımız Hüseyin İnamlık olmak üzere okul müdürlerimize öğretmenlerimize ve ailelerimize teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan hedefimiz Türkiye Şampiyonluğunu Tavas’a getirmek ”ifadelerini kullandı.