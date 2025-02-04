Tavas Belediyesi, İzmir’de düzenlenecek Agroexpo 20. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarına ücretsiz otobüs seferleri düzenleyecek.

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, yaptığı açıklamada; "Tavas Belediyesi olarak 04-08 Şubat 2025 tarihleri arasında İzmir’de düzenlenecek Agroexpo 20. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarına ücretsiz otobüs seferleri düzenliyoruz. Fuara katılımak isteyen vatandaşlarımız, 0 535 106 77 49 numaralı WhatsApp hattımızdan veya Tavas Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünden kayıtlarını yaptırabilirler. Üreticilerimizi fuara götürecek olan araçlar, 07 Şubat 2025 Cuma saat 07.00’de Tavas Belediye Meydanından hareket edecektir" dedi.