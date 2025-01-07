Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, vatandaşların internet erişimini kolaylaştırmak amacıyla belediye meydanında ücretsiz wi-fi hizmetini kullanıma sunduklarını duyurdu.

Başkan Tatık, yaptığı açıklamada, özellikle gençlerin hızla tükenen internet paketlerine çözüm getirmek istediklerini belirtti. Başkan Tatık, “Günümüzde internet bir lüks değil, temel bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu sebeple, Tavas Belediyesi olarak ücretsiz wi-fi hizmetimizi belediye meydanında halkımızın kullanımına açtık” dedi.

Vatandaşlar, ücretsiz internet hizmetinden faydalanabilmek için cep telefonu numaralarıyla sisteme kayıt olup bir şifre belirleyerek sınırsız internet erişimi sağlayabilecek. Başkan Tatık, bu hizmetle Tavas halkına teknolojiye daha kolay erişim sağlama hedefinde olduklarını vurguladı.