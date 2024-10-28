Denizli’nin Merkezefendi ilçesindeki Karcı Dağında başlayan yangın, Çakıroluk mevkiine kadar ilerlerken; Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, yangının kontrol altına alınabilmesi için kendilerinin de tüm ekipleriyle sahada olduklarını bildirdi. Belediyenin tüm imkanlarının seferber edildiğini belirten Başkan Tatık, ekiplerin büyük bir özveriyle alevlere müdahale ettiğini vurguladı.

Yangının etkili olduğu alanlarda yoğun çalışmalar yürüten Tavas Belediyesi, yangının büyümesini engellemek için hem lojistik hem de insan gücü anlamında tüm kaynaklarını kullanıyor. Başkan Tatık, belediye çalışanlarının yanı sıra vatandaşların da yangın söndürme çalışmalarına destek verdiğini ifade ederek, halkın gösterdiği bilinç ve dayanışmaya dikkat çekti. "Halkımızın duyarlılığı sayesinde yangını kısa sürede kontrol altına alacağımıza inanıyorum," dedi.

Son dönemde yangınla ilgili sosyal medyada çıkan haberlere de değinen Başkan Tatık, dikkatlerin bu süreçte yangının söndürülmesine odaklanması gerektiğini vurguladı. “Yangını hep beraber söndürdükten sonra sosyal medyadaki iddiaları ele alacağız” şeklinde konuştu.

Başkan Tatık, bu tür haberlerin şu anda moral bozabileceğini belirterek, toplumsal dayanışmanın bu zor süreçte en önemli unsur olduğunu ifade etti.