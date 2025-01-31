Tavas Belediyesi sağlıklı toplum oluşturmak amacıyla ücretsiz diyetisyen hizmeti verme başlıyor.

Tavas Belediyesi vatandaşların sağlıklı kilo alma, kilo verme, hastalıklarda beslenme, gebelik dönemi beslenmesi ve çocukluk çağı beslenmesi gibi birçok alanda destek olması amacıyla diyetisyen hizmeti veremeye başlıyor. Diyetisyen desteği Diyetisyen Ayşegül Atlıoğlu tarafından Tavas Belediyesi Kültür Merkezinde verilecek. Ücretsiz olan diyetisyen hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşların 0258 613 10 20 numaralı telefonu arayarak randevu alabilirler.