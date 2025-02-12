Tavas Belediyesi, sağlıklı yaşam ve sosyal hayatı desteklemek amacıyla step aerobik kursunun başladığını duyurdu.

Tavaslı kadınların sağlıklı yaşamını ve sosyal hayatını desteklenmek amacıyla Tavas Belediyesi tarafından step aerobik kursları düzenleniyor. Sadece kadınların kayıt olabileceği kurslarda son başvuru tarihi 21 Şubat Cuma günü. Kayıtlar Tavas Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde yüz yüze yapılacak.

Vatandaşların sağlıklı yaşamlarını önemsedikleri belirten Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık yaptığı paylaşımda, "Kadınlarımızın sosyal hayatını desteklemek, hareketli ve enerjik bir yaşam için düzenlediğimiz kurslara tüm yetişkin kadınlarımızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.