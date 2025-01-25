Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık , Miraç Kandili münasebetiyle bir mesaj yayınlayarak tüm İslam âleminin kandilini kutladı.

Miraç Kandili’nin Peygamberimiz Hz. Muhammed’in ihsan ve ikram dolu yolculukla Cenab-ı Hakkın yüksek huzuruna kabul edildiği kutlu bir zaman dilimi olduğunu kaydeden Başkan Tatık mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Miraç Kandili, inancımızda peygamberimiz Hz. Muhammed’in (sav) göğe yükselerek Allah’ın huzuruna kabul edilmesi olayıdır. Bu büyük buluşma bizlere, insanın mana aleminde yükselip ilahi rahmet ve huzura erişmesinin yolunu gösterir. Bu nedenle bu gece biz inananlar için ayrı bir önem ve mana taşır.

Miraç, beşerî hislerden tertemiz bir kulluğa, en yüce mertebeye yükseliştir. Böyle geceler birlik beraberliği, dayanışmayı ve kardeşlik duygularımızı pekiştirmeye, kendimizi ve yaptıklarımızı bir daha gözden geçirip tartmamıza vesile olan gecelerdir. Maddi ve manevi sayısız güzelliklerin yaşandığı bu anlamlı gecenin, sevgi ve hoşgörü ortamının gelişmesine, milletimiz için muhabbetin, sohbetin, samimiyetin ve kaynaşmanın artmasını vesile olmasını temenni ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, tüm hemşehrilerimizin ve İslam aleminin nice hayırlı ve kutlu gecelere, huzur, barış ve sağlık içerisinde kavuşmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyor, Miraç Kandili’nin ülkemiz, milletimiz ve hemşerilerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum”