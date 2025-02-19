TAV Havalimanları 2024 yılının finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Toplam yolcu trafiği yüzde 11 artarak 107 milyona ulaştı. Son üç yılda 2,5 milyar avroluk bir yatırım programı yürüten şirket Almatı’nın ardından Antalya ve Ankara’daki yatırımlarını da tamamlamaya hazırlanıyor.

Havalimanı işletmeciliğinde Türkiye’nin dünyadaki lider markası TAV Havalimanları’nın konsolide cirosu 2024’te yüzde 27 artışla 1,7 milyar avroya ulaştı. Şirket 489 milyon avro FAVÖK ve 183 milyon avro net kar açıkladı.

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, "Operasyonel ve finansal sonuçlar itibariyle başarılı bir yılı geride bıraktık. 2024’te yüzde 11 büyümeyle 107 milyon yolcuya ve yüzde 13 büyümeyle 71 milyon dış hat yolcusuna hizmet verdik. Havalimanlarımızda faaliyet gösteren havayollarının filo genişleme stratejileri, canlı seyahat talebi, yakıt verimliliği artan uçaklar sayesinde havacılığın daha erişilebilir hale gelmesi, küresel orta sınıfın genişlemesi ve uzayan yaz sezonu yolcu trafiğindeki büyümeyi destekleyen faktörler arasında yer aldı. Artan elektronik ticaretin hacmi de hava kargo trafiğini desteklemeye devam etti. 2024’te güçlü trafik performansını kuvvetli finansal sonuçlara yansıtmayı başardık. Ciromuz yüzde 27 artışla 1,66 milyar avro oldu. FAVÖK yüzde 27 artarak 489 milyon avroya ulaştı.

Havacılık sektörünün geleceğine duyduğumuz güvenle 2021’de başladığımız yoğun yatırım programını tamamlamaya yaklaştık. 2025 sonuna kadar, Almatı Havalimanı’nın satın alınması, DHMİ’ye yapılan peşin kira ödemeleri ve diğer yatırımlarımızı da içeren toplam yatırım büyüklüğümüz 2,5 milyar avroyu aşacak. Bu program sayesinde, imtiyazlarımızın FAVÖK’e göre ağırlıklandırılmış ortalama süresi 2019’da 9 yılken 2025 itibarıyla 32 yıla çıktı.

Almatı Havalimanı’nda yeni dış hat terminalini Haziran 2024’te açtık. Terminal ve altyapı iyileştirmeleri için toplam 257 milyon avro yatırım yaptık. Satın alma işlemimizden bu yana destinasyon sayısını neredeyse iki katına çıkardık ve 2025 yılı itibarıyla yolcu trafiğinin de 2021’e kıyasla iki katına çıkmasını bekliyoruz. Bu hızlı büyümeyi desteklemek için 300 milyon avroya kadar ek hava tarafı yatırımı planladık ve detaylarını Nisan 2025 Yönetim Kurulu toplantımızın ardından paylaşmayı hedefliyoruz.

Antalya Havalimanı’ndaki 850 milyon avroluk yatırımımızın yüzde 96’sı tamamlandı ve yeni dış hat terminalini Nisan ayında açmaya hazırlanıyoruz. Yeni terminalin faaliyete girmesiyle havalimanının kapasitesi 38 milyondan 65 milyon yolcuya çıkacak ve yolcu deneyiminde önemli ölçüde gelişme sağlanacak. Ankara Esenboğa Havalimanı’ndaki 210 milyon avro büyüklüğündeki hava tarafı genişletme yatırımlarının da 2025’in ikinci çeyreğinde tamamlanmasını bekliyoruz.

Son olarak, Bodrum ve İzmir’de güneş enerjisi santrallerinin yapımı devam ediyor. Ankara’da da yakında inşaata başlamayı hedefliyoruz. 20 milyon dolar yatırımla kuracağımız bu üç santral toplam 16,1 MW kurulu güce ulaşacak ve bu üç havalimanının toplam elektrik tüketiminin yüzde 30’unu karşılayacak.

2025’te 110 - 120 milyon arası yolcuya hizmet vermeyi ve 520 - 590 milyon avro arası FAVÖK üretmeyi hedefliyoruz. Net borç/FAVÖK oranının 2,5 - 3 arasına inmesini bekliyoruz.

Bu yıl TAV Havalimanları’nın 25. yılını kutluyoruz. Geride bıraktığımız çeyrek asırda, küresel ayak izi 30’dna fazla ülkede 100’den fazla havalimanına ulaşan, tüm dünyada tercih edilen bir marka oluşturduk. Önümüzdeki 20 yıl içinde, küresel yolcu trafiğinin iki katına çıkarak 20 milyar yolcuya ulaşması ve bu büyümeye cevap verebilmek için de 2,4 trilyon dolarlık havalimanı altyapı yatırımı yapılması bekleniyor. Sahip olduğumuz özgün iş modeli, bilgi birikimi ve insan kaynağımızla fırsatları değerlendirmeyi sürdüreceğiz" dedi.