Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından 14-15 Mart tarihleri arasında Ankara’da yapılan Muaythai Türkiye Şampiyonasına katılan Tatvanlı sporcular 4 Türkiye şampiyonluğu, 2 ikincilik ve 1 üçüncülük başarısı elde etti.

Bitlis’in Tatvan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesindeki muaythai takımı sporcuları, katıldıkları Muaythai Türkiye Şampiyonasında önemli dereceler aldı. Antrenörleri Ömer Uğur ile birlikte şampiyonaya katılan sporculardan Gamze Korkmaz, Seyyit Ali Arıcı, Mustafa Kurt ve Özlem Melek Korkmaz, Türkiye şampiyonluğu elde ederken, Mehmet Yalçın ve Muhammed Tamer Karayılan Türkiye ikinciliği, Mevlüt Berat Yıldız ise Türkiye üçüncülüğü başarısı elde etti.

Elde edilen başarılarla ilgili değerlendirmede bulunan Antrenör Ömer Uğur, bir şampiyonadan daha önemli başarılarla dönmenin gururunu yaşadıklarını söyledi. Şampiyonada dereceye giren sporcuların 21-28 Mart’ta Ankara’da düzenlenecek olan Avrupa şampiyonasına katılmaya hak kazandığını belirten Ömer Uğur, “Muaythai Türkiye Şampiyonası 31 Ocak’ta Antalya Kemer’de başlamıştı, ancak depremden dolayı müsabakaların bir kısmı yapılmış geriye kalanları ise ertelenmişti. Bu hafta da ertelenen aynı şampiyonanın devamı Ankara ilimizde yapıldı. İki farklı tarihlerde iki farklı şehirde düzenlenen şampiyonaya toplam 12 sporcu ile üst gençler ve büyükler olmak üzere iki kategoride katılım sağladık. Şampiyona sonucunda sporcularımızdan Gamze Korkmaz büyükler 45 kiloda, Seyyit Ali Arıcı büyükler 54 kiloda, Mustafa Kurt üst gençler 57 kiloda ve Özlem Melek Korkmaz büyükler üst gençler 45 kiloda Türkiye şampiyonluğu elde etti. Diğer sporcularımızdan Mehmet Yalçın büyükler 63,5 kiloda ve Muhammed Tamer Karayılan büyükler 67 kiloda Türkiye ikinciliği elde etti. Son olarak sporcumuz Mevlüt Berat Yıldız ise üst gençler 60 kiloda Türkiye üçüncülüğü başarısı elde etti. Destek veren herkesten Allah razı olsun. Bütün sporcularıma gösterdikleri hayretten dolayı teşekkür ve tebriklerimi iletiyorum. Başarıları daim olsun” diye konuştu.

Türkiye şampiyonasında büyük başarılar elde eden sporcular ise 21-28 Mart’ta Ankara’da düzenlenecek olan Avrupa şampiyonasında da şampiyon olmak için gayret göstereceklerini ifade etti.