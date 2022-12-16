Bitlis’in Tatvan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde açılan filografi kursunda kadınlar çiviyi sanata dönüştürüyor.

Bitlis’in Tatvan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde açılan filografi kursunda kadınlar çiviyi sanata dönüştürüyor.

Tatvan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü birbirinden farklı alanda verdiği kurslarla kadınları sosyalleştirmeye devam ediyor. Aile Destek Merkezinde (ADEM) kadınlara yönelik açılan filografi kursunda kursiyerler çiviyle birbirinden güzel eserler ortaya çıkarıyor. Şehrin stresini filografi kursunda atan kursiyerler; çivi çakma, tel tutma, tel örme ve desen çıkarma teknikleri öğrenerek sabırla ördükleri tellerle el emeği göz nuru ürünler ortaya çıkarıyor. Çıkarttıkları eserleri satışa sunarak aile bütçesine katkı sağlayan kadınlar, aynı zamanda kursun terapi niteliğinde olduğunu söylüyor.

“Buraya gelenler terapiye gitmiş gibi hissediyor”

Kursa daha çok gençlerin yoğun ilgi gösterdiğini belirten Usta Öğretici Semra Aykan, “Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne bağlı olarak aile destek merkezinde kurs veriyoruz. Katılım çok güzel. 17 kursiyerim var. İlk olarak tahtamızı hazırlayıp desenimizi ve kumaşımızı hazırlıyoruz. Aşama aşama montalama yaparak çalışmalara geçiyoruz. İlk olarak çivi çakımı ile başlıyoruz. Çivi çakımı bittikten sonra tel sarımına geçiyoruz. Aşama aşama işlerimiz çıkıyor. Meşakkatli uzun iş ama sonucunda güzel işler çıkıyor. Hem kafa dağıtmak için çok güzel bir kurs ve buraya gelenler terapiye gitmiş gibi hissediyor. Filografi gerçekten çok güzel. Kursiyerlerimizin bir sıkıntısı varsa terapi amaçlı çakım yapıyor. Sonuç çok da iyi çıkıyor. Gençler daha çok ilgi gösteriyor. Çünkü gürültülü bir çalışma. Yaşlı ve orta yaştaki kursiyerlerimiz gürültüye çok dahil olamıyorlar. O yüzden genç kesim daha çok tercih ediyor. Malzemeleri ADEM karşılıyor. Öğrenciye malzeme veriyoruz bir kendilerine bir de kuruma yapıyorlar. Kendilerine yaptıkları tamamen kişisel satışa yönelikte olabiliyor. Siparişleri olursa satıyorlar” diye konuştu.

Kursta yeni yeni şeyler öğrendiğini söyleyen Gülşen Gökren ise “2 yıldır kursa geliyorum. Filografi kursuna ilk geldiğimiz zaman hiçbir şey bilmiyorduk. Şimdi gün geçtikçe kendimizi daha iyi alıştırıyoruz ve daha hızlı öğreniyoruz. Hediyelik ürünler veriyoruz. Kendi evimize ve kursa yapıyoruz. Çok güzel bir ortam, eğleniyoruz ve güzel gidiyor” şeklinde konuştu.