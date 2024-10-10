Bitlis’in Tatvan ilçesinde zabıta kulübesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Zirai Donatım 2 Caddesi üzerinde bulunan zabıta kulübesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Tatvan Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale etti.

Yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonucunda yangın söndürüldü. Yangın sırasında zabıta kulübesinin boş olduğu bildirildi. Aynı zamanda, yangının kulübe dışında herhangi bir binaya veya çevredeki araçlara sıçramaması, olası büyük bir faciayı önledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı