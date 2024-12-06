Bitlis’in Tatvan ilçesinde akşam saatlerinde etkisini artıran yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü ilçede, özellikle sürücüler zor anlar yaşadı.

Seyir halindeki araçlar düşük hızda ilerlerken, trafikte zaman zaman aksamalar meydana geldi. İlçe merkezindeki cadde ve sokaklar da sis nedeniyle adeta görünmez hale geldi. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Meteoroloji yetkilileri, sisin gece saatlerinde de etkisini sürdüreceğini belirterek, vatandaşların tedbirli olmalarını tavsiye etti.