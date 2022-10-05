Bitlis’in Tatvan Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan projeyle birlikte Yeni Çarşı Caddesi’nde bulunan iş yerlerinde görüntü kirliliği bertaraf edilip caddeye estetik, modern bir panoramik görünüm kazandırılacak.

Bitlis’in Tatvan Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan projeyle birlikte Yeni Çarşı Caddesi’nde bulunan iş yerlerinde görüntü kirliliği bertaraf edilip caddeye estetik, modern bir panoramik görünüm kazandırılacak.

Tatvan Belediyesi tarafından Yeni Çarşı Caddesi’ndeki kirli ve karmaşık görüntünün yerine kentin güzelliklerini ortaya çıkarmak amacıyla başlatılan “Sokak Sağlıklaştırma Projesi” çalışmalarının startı verildi. Cadde üzerinde ilk olarak alt yapı çalışmaları başlatıldı. Kısa süre içerisinde tamamlanacak alt yapı çalışmalarının ardından sokak sağlıklaştırması için çalışmalar başlatılacak.

Proje ile birlikte dış cephelerle iş yerlerinin tabela ve kepenk gibi sistemleri standart şekilde tek tip olacak. Proje sonunda cadde, üzerindeki kirli ve karmaşık görüntüden kurtulup daha modern ve estetik bir görünüme kavuşarak daha cazip hale getirilecek.

Bu proje ile birlikte Yeni Çarşı Caddesi’nin köklü bir değişikliğe uğrayacağını belirten Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, “Tatvan’ımızın ileriye dönük gelişmesi için bizler yeni projelerle vatandaşlarımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren çalışmalarımıza bu yönde hız verdik. Kentimizi daha da güzelleştirmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni çarşının çehresini değiştirecek projemize başlamış bulunuyoruz. Projemiz ile çirkin bir görüntüye sebep olan direkleri kaldırarak kabloları yer altına taşıyoruz. Trafiğe kapatacağımız sokakta; yürüyüş yolu, oturma alanları, peyzaj çalışmalarımız olacak. Onun dışında iş yerlerinin dış cephe boyaları, tabela ve kepenk sistemleri standart hale gelecek. Projemizin tamamlanması ile caddemiz çok daha güzel ve düzenli bir görünüme kavuşturulacak. Bu çalışmayı hızlı bir şekilde tamamlamak istiyoruz. Çünkü proje güzergâhında çalışan esnafımız var. O esnafımızın da ticaretini etkilemeyecek, onları mağdur etmeyecek şekilde çalışmaları bir an evvel tamamlamak istiyoruz. Şehrimizin görünümüne önemli katkı sağlayacak olan bu projemiz şimdiden Tatvan’ımıza hayırlı olsun” dedi.