BİTLİS (İHA) – Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Yaz Spor Okulları”, Bitlis’in Tatvan ilçesinde yoğun ilgi görüyor.

Tüm ülkede her yıl eş zamanlı olarak başlatılan “Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları”, Tatvan’da büyük bir ilgi görüyor. Tatvan İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünün spor salonunda ilçe genelinde 11 branştan 600’ü aşkın sporcu eğitim görüyor. Yaklaşık 600 sporcunun eğitim gördüğünü söyleyen Tatvan Gençlik ve Spor Müdürü Murat Ak, “Gençlik ve Spor Bakanlığının her yıl düzenlediği yaz spor okullarında öğrencilerimizin daha kaliteli, daha verimli ve boş zamanlarını daha iyi değerlendirmek için sporsal ve sosyal etkinlikler başlatmış bulunmaktayız. 11 branşta yaklaşık 600 öğrenciye hizmet vermekteyiz. Çeşitli gün ve saatlerde tüm gençlerimizi tesislerimizde ağırlamaktan, onlara sporu sevdirmekten, ailelerine spor farkındalığını oluşturabilmek adına çalışmalarımız Gençlik ve Spor Bakanlığımız bünyesinde başlamıştır. Çocuklarımızı daha sağlıklı nesiller yetiştirmek, daha özgür, daha özverili gençler ve nesiller yetiştirmek üzere çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Gençleri sosyal medyadan uzak tutmak için çabaladıklarını söyleyen Tatvan Gençlik ve Spor Müdürü Murat Ak, “Gençler son zamanlarda özellikle sosyal medya yüzünden sosyal mercilerde daha az zaman geçirdiğini herkes biliyor. Bundan biraz daha uzaklaştırmak, ikili ilişkilerde, sosyal ilişkilerini biraz daha geliştirmek, daha kaliteli zaman, daha kaliteli değerler oluşturabilme adına mücadele vermekteyiz. Sosyal medyadan uzaklaştırma adına burada sporsal, kültürel etkinlikler devam ediyor” ifadelerini kullandı.