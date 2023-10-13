Bitlis’in Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından öğrencilere yönelik “Trafik Kuralları ve Trafik Güvenliği” semineri düzenlendi.

İlçedeki okullarda bir süredir seminerlerine devam eden İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, uygulamalı ve teorik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Seminer çalışması çerçevesinde bu kez Çağlayan İlkokulunu ziyaret eden ekipler, öğrencilere “Trafik Kuralları ve Trafik Güvenliği” ile ilgili seminer verdi.

Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan ekipler, kurallara uymanın gerekliliği ve önemine dikkat çektiler.

Seminer sayesinde "Trafik Kuralları ve Trafik Güvenliği" konusunda bilgilenip bilinçlenen minikler, eğitim semineriyle eğlenceli ve keyifli vakit geçirdi.