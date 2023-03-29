Bitlis’in Tatvan ilçesindeki 45 okuldan bin 792 öğrenciye sportif yetenek taraması yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi" ile öğrencilerin yetenek taramasından geçerek uluslararası düzeyde başarılı sporcular olması hedefleniyor. İlçe genelinde bin 792 öğrenciye yetenek taraması yapılacağını söyleyen Tatvan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yunus Çelik, “Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığımız arasında Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi çerçevesinde bütün Türkiye’de olduğu gibi ilçemizin bütün okullarında bin 792 öğrencimize yetenek taraması yapılmaktadır. Bu tarama 15-30 Mart arası yapılmaktadır. Taramadan geçen öğrencilerimiz ülkemizin sporunda yer alabilecek ve tesislerimizin gelişmesinde önemli katkılar sağlayacaktır” dedi.

İleriki süreçlerde öğrencilerin yeteneklerine göre branşlara yönlendirdiklerini söyleyen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yetenek Taramaları Koordinatörü Ferhat Kökel ise “Tatvan ilçesinde yaklaşık bin 792 öğrencimiz var. Bin öğrenciyi taramadan geçirdik. Köy, kasaba, mahalle fark etmeksizin hepsini hedefliyoruz. Geçen sene taramış olduğumuz 2 bin öğrenciden 200 tanesi son testlere hak kazandı. Şu an hafta sonları eğitimlerine devam ediyorlar. Onların 15 Mayıs’ta son testlerini yapıp branşlara yönlendirmeyi hedefliyoruz. Tatvan’daki öğrencilerimiz gayet yetenekli, gayet başarılı. 2018 yılında da 20 öğrencimizi branşlara yönlendirdik. 4 aşamadan oluşan bu programda öğrencilerimizin temel özelliklerini ölçüp, bunlara uygun branşlara yönlendiriyoruz. Boy, kilo, esneklik, kuvvet, çabukluk özelliklerine göre çocuklarımızı bilimsel olarak branşlara yönlendiriyoruz. Bundan sonraki süreçte kulüplerde lisanslı sporcu olmaya devam ediyor ve olimpiyatlara kadar bu programı hedefliyoruz” dedi.