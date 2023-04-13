Müslümanlığın kutsal emanetlerinden olan Peygamber Efendimiz’in Sakal-ı Şerifi Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan Saadet Camisi’nde teravih namazından sonra ziyarete açıldı.

Bitlis’te Şirvan ailesi, yaklaşık 400 yıl önce dedeleri Hacı Hasan Şirvan’a emanet edilen Sakal-ı Şerifi, her Ramazan ayında farklı farklı camilere götürüyor. Hz. Muhammed’in Sakal-ı Şerifi’ni görmek için sıraya giren vatandaşlar ise duygulu anlar yaşadı.

Vatandaşlar, salavatlar eşliğinde Sakal-ı Şerifi yakından görmenin heyecanını yaşayıp dua etti. Erkeklerden sonra kadınlar da Sakal-ı Şerif’i ziyaret etti. Bazı vatandaşlar ise cep telefonları ile bu anı kaydetti.

Yaklaşık 400 yıl önce atalarına teslim edilen Sakal-ı Şerife yoğun ilgi olduğunu söyleyen Hasan Şirvan, “Aile büyüğümüz Hacı Hasan Şirvan yaklaşık 400 yıl önce Mekke’ye hacılık görevini yapmak için gittiğinde Medine’de kendisine hediye olarak bu mübareki teslim etmişler. Bu emanet sizde kalsın diye kendisine vermişler. Oradan getirmiş ve o zamandan şimdiye kadar 400 yıldır aile şeceresinde takip edip bugüne kadar gelmiş. Çok yoğun bir ilgi vardı. Çok güzel dualar ettik bu mübarek gecenin inşallah feyzinden faydalandık. Rabb’im dualarımızı kabul eylesin” dedi.

Sakal- Şerifin önemini söyleyen Saadet Camii imamı Mesut Adabağ, “Sakal-ı Şerif alemi İslam’ın her yerinde Elhamdülillah ziyarete açılmaktadır. Hacı Hasan Efendi vesilesiyle de Bitlis’imize zamanında getirilmiş. Hazreti Peygamberimiz Efendimiz hayattayken de onun sahabeleri vücudu şerifinden mesela tıraş olduğunda sakalıyla veya saçıyla teberrük eder, alır yanlarında hatıra olarak saklardı. Onu vesile kılarak Cenab-ı Hakk’a ilticada bulunurdu” dedi.