Bitlis’in Tatvan ilçesinde “Sağlık İçin Hareket Et Günü” münasebetiyle koşu yarışı düzenlendi.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesinde fiziksel aktivitelerin yararları konusunda toplum bilinci oluşturmak amacıyla 10 Mayıs gününü “Sağlık İçin Hareket Et” günü olarak belirlerken, Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Tatvan’ın Van Gölü sahilinde koşu yarışı düzenlendi. İlk 3’e giren öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Etkinliğe Tatvan İlçe Sağlık Müdürlüğü çalışanları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.