BİTLİS (İHA) – Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Yaz Spor Okulları" çerçevesinde başlatılan kick boks eğitimi, Bitlis’in Tatvan ilçesinde büyük ilgi görüyor.

Tatvan İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünün ev sahipliği yapmış olduğu ve yaklaşık 90 öğrencinin katılım sağladığı kick boks eğitimleri tüm hızıyla devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Yaz Spor Okulları" çerçevesinde düzenlenen kick boks eğitiminde öğrenciler hem eğleniyor hem de tatillerini spor aktiviteleriyle renklendiriyor.

Öğrencilerin milli sporcu olmaları için çabaladıklarını söyleyen kick boks antrenörü Eyyüpcan Subaşı, “Gençlik ve Spor Bakanlığımızın her sene düzenlediği yaz spor okulları kurslarımız devam etmektedir. Erkek ve kadın olmak üzere iki kurs grubumuz vardır. Hedefimiz öğrencilerimize daha iyi eğitim verip milli sporcu yapıp ülkemizi temsil etmektir” dedi.