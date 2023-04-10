Bitlis’in Tatvan Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Ramazan etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor.

Tatvan Yaşam Alışveriş Merkezinde gerçekleştirilen Ramazan etkinlikleri çerçevesinde tiyatro ve sinema dünyasının duayenlerinin oynadığı Ahmet Çevik Tiyatrosunun ‘Eski Köye Yeni Ramazan’ adlı tiyatro oyunu büyük beğeni topladı. Aralarında duayen oyuncuların olduğu tiyatro oyununa ilginin yoğun olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, “Ramazan etkinliklerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün usta oyuncularımızın olduğu Eski Köye Yeni Ramazan adlı tiyatro oyununu seyrettik. Çok keyif aldık ve bu tür etkinliklerimiz devam edecek” dedi.