BİTLİS(İHA) – Bitlis’in Tatvan Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Ramazan etkinlikleri devam ediyor.

Tatvan Yaşam Alışveriş Merkezinde gerçekleştirilen Ramazan etkinlikleri çerçevesinde yüzlerce kişi ilahi gösterileriyle buluştu. "Tatvan’da Ramazan" programı dâhilinde düzenlenen gecede, sevilen ilahi sanatçıları Fırat Türkmen ve Muhammed Ahmet Fescioğlu birbirinden güzel ilahi ve ezgilerini seslendirerek vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı. 3 dilde seslendirilen birbirinden güzel ilahilere vatandaşlar da sık sık eşlik etti.

Keyifli vakit geçiren vatandaşlar, yapılan umre çekilişi heyecanı da yaşadı. Yapılan çekiliş sonucunda 1 vatandaş umreye gitme hakkı kazanırken, Tatvan Belediyesi Başkanı Mehmet Emin Geylani de umre çekilişlerinin devam edeceğini söyledi.