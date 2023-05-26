Bitlis’in Tatvan ilçesinde Mehmetçik İlkokulu tarafından "Okuma Bayramı" etkinliği düzenlendi.

Tatvan Kültür Merkezinde düzenlenen program, okul müdürü Cemil Şengül’ün açılış konuşmasıyla başladı. Eğitim ve ailenin önemine dikkat çeken Şengül, "Siz çocuklarınızı tohum olarak bizlere emanet ettiniz, bizler de her birini fidana çevirdik. İnşallah hep beraber üzerimize düşeni yaparak her birinin meyve verdikleri günleri de birlikte göreceğiz" dedi.

Açılış konuşmasının ardından okulun 1. sınıf a, b, c ve d şubelerinin öğrencileri tarafından hazırlanan gösteriler sunularak şiirler okundu. Minik öğrencilerin birbirinden eğlenceli gösterileri izleyiciler ve aileleri tarafından büyük beğeni topladı. İlk defa sahneye çıkan minik öğrencilerin heyecanları gözlerinden okunurken, düzenlenen etkinlik toplu fotoğraf çekimleriyle sona erdi.