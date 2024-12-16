BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Akif Ersoy Anaokulu ve İlkokulunda öğrencilerle bir araya gelerek polislik mesleğini tanıttı.

"Polisimizi Tanıyor, Birlikte Gülümsüyoruz" adıyla düzenlenen etkinlikte, polislik mesleği tanıtılarak güvenlik konularında bilgilendirme yapıldı. Etkinlik kapsamında, minik öğrencilere günlük hayatta dikkat edilmesi gereken güvenlik önlemleri anlatılırken, polis ekipleriyle sıcak ve samimi bir ortamda vakit geçirme fırsatı sunuldu. Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, bu tür etkinliklerin çocuklarda farkındalık oluşturmayı ve polis-halk ilişkilerini güçlendirmeyi amaçladığını belirtti.