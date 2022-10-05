Bitlis’in Tatvan ilçesinde “4 Ekim Hayvanları Koruma Günü” dolayısıyla anaokulu öğrencileri Tatvan Belediyesi Rehabilitasyon ve Hayvan Kısırlaştırma Merkezini ziyaret etti.

Bitlis’in Tatvan ilçesinde “4 Ekim Hayvanları Koruma Günü” dolayısıyla anaokulu öğrencileri Tatvan Belediyesi Rehabilitasyon ve Hayvan Kısırlaştırma Merkezini ziyaret etti.

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri münasebetiyle Tatvan Faki Teyran Anaokulu öğrencileri, öğretmenleri gözetiminde Çağlayan Mahallesi’nde bulunan Tatvan Belediyesi Rehabilitasyon ve Hayvan Kısırlaştırma Merkezini ziyaret etti. Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, minik çocukların heyecanına ortak olarak merkezdeki kedi ve köpeklerin tedavileri hakkında bilgi aldı. Ameliyat, muayene, kısırlaştırma, aşı gibi pek çok konuda bilgi alan minik çocukların merkezde rehabilite edilen hayvanlara olan ilgileri ise görülmeye değerdi.

Ziyaret sonrası Başkan Geylani, merkezi ziyaret eden öğrencilere ikramlarda bulunarak boyama kitabı hediye etti.