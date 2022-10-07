Hazreti Muhammed’in doğum yıldönümü olan Mevlit Kandil’inde tüm yurtta olduğu gibi Bitlis’in Tatvan ilçesinde de camiler doldu taştı.

Hazreti Muhammed’in doğum yıldönümü olan Mevlit Kandil’inde tüm yurtta olduğu gibi Bitlis’in Tatvan ilçesinde de camiler doldu taştı.

Tatvan kent merkezinde bulunan İbadullah Cami, Peygamber Efendimizin doğum günü olan Mevlit Kandili dolayısıyla hınca hınç doldu. Kur’an tilaveti ile başlayan programda, Mevlidi Şerif okundu, ilahiler seslendirildi ve salavatlar getirildi. Bitlis Eren Üniversite Öğretim Görevlisi M. Zahid Kuldaş, Mevlit Kandili dolayısıyla Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in doğuşunu ve güzel ahlakını anlattı. Duaların ve ibadetlerin kabul edildiği mübarek gün olarak bilinen Mevlit Kandil’inde vatandaşlar, okunan hutbeleri dinledi ve bol bol dua etti. Yapılan dualara küçük yaştaki çocuklar da el açarak eşlik etti.

Tatvan Belediyesi görevlileri de vatandaşlara tatlı ikramında bulundu.