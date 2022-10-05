Plaket takdimi ve hediyelerin verilmesinin ardından program sona erdi.

Programa Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, kamu kurum amirleri, din görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ardından Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Musa Turşak, katılımcılara günün anlam ve önemine dair konferans verdi.

Tatvan Kültür Merkezi’nde Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, slayt gösterisiyle devam etti. Programda konuşma yapan Tatvan İlçe Müftüsü Zahit Demirel, programın önemine değinerek, Peygamberimizin ahlakının bizlere ve ailemize örnek olması gerektiğini vurguladı.

Bitlis’in Tatvan İlçe Müftülüğü tarafından “Mevlid-i Nebi Haftası” dolayısıyla program düzenlendi.

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