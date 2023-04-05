Bitlis’in Tatvan İlçe Müftülüğü tarafından "Maketlerle Siyer-i Nebi" sergisi açıldı.

Kaymakam Dr. Remzi Demir ve ilçe protokolünün katılımıyla Tatvan Yaşam AVM’de açılışı gerçekleştirilen serginin perşembe gününe kadar ziyarete açık kalacağı belirtildi. Davetlilerle birlikte açılış kurdelesini kesip sergiyi ziyarete açan Kaymakam Demir, serginin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Yapılan açılışın ardından davetliler ve vatandaşlar sergiyi gezdi.

Kur’an kursu öğretmen ve öğrencilerinin 2 aylık çalışmasının sergilendiği sergide; Peygamber Efendimizin hayatı, İslam tarihi ve genel siyer konularının yanı sıra Bedir, Uhud, Hendek savaşları, Fil Vakası, hakem olayı, Hira Mağarası, hicret, Sevr Mağarası, ilk mescid, miraç hadisesi ve Küba mescidinin maketleri yer aldı.

Maketlerin 2 ay gibi kısa bir sürede hazırlandığını dile getiren Tatvan İlçe Müftüsü Zahit Demirel, “2 ay önce müftülüğümüze bağlı Kur’an kursu öğreticilerimiz ve öğrencilerimizin başlattığı bir çalışmadır bu proje. Bu projeyi yapmamızdaki gayemiz, Peygamber Efendimizin hayatını maketlerle anlatmaya çalışmaktı. Peygamber Efendimiz döneminde meydana gelen hadiseleri görsele döküp biraz daha insanların kafasında kalıcı bir bilgi olarak kalmasını sağladık. Özellikle Ramazan ayında açmaya çalıştık. Bu ayın ruhuna uygun bir projedir. İnşallah 2-3 gün açık bırakacağız. Çocuklarımız, gençlerimiz, insanlarımız burada bu sergiyi gezdiklerinde bir hicret hadisesini bu sergiye baktıkları zaman daha kalıcı bilgi olarak onlarda kalacaktır. Bu vesileyle biz burada ilçemizdeki halkımıza ulaşmaya çalıştık. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz” dedi.