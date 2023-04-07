BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Tatvan ilçesinde “Küçük dokunuşlar büyük hayaller” projesi çerçevesinde öğretmenlere seminer verildi.

2022-2023 eğitim öğretim yılı döneminde başlatılan “Küçük dokunuşlar büyük hayaller” projesi bünyesinde eğitimler devam ediyor. Tatvan Kaymakamlığı koordinesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle öğrenciler, öğretmenler, veliler ve vatandaşlar şuurlandırılıyor. Öğrenci, veli ve öğretmen olmak üzere üç ayağı olan projenin, her bir hedef kitlesine yönelik ayrı faaliyetleri bulunuyor. Projenin öğrenci etabında dezavantajlı öğrenciler okul rehber öğretmenleri tarafından tespit edilerek şuurlandırma seminerleriyle topluma entegre olması ve geri kazanılmasını hedefleniyor.

Projenin veli etabında ise bilgilendirme ve şuurlandırma çalışmaları yapılarak, gençlerle sağlıklı iletişim kurma yöntemleri ve gelişim dönemi özellikleri hakkında seminerler verilmektedir.

Proje koordinatörü Taylan Ekin, proje çerçevesinde okullarda dezavantajlı gençlerin topluma kazandırılmasını niyet ettiklerini belirterek, “Hem öğrenci hem veli hem öğretmenlere yönelik faaliyetlerimiz mevcuttur. Öğretmenlere hizmet içi eğitim, seminer ve kurslar aracılığıyla şuur ve yetkinlik kazandırmayı hedefliyoruz. Bu eğitimler yoluyla bütün okullarda kendine yetebilecek kalifiye öğretmenlerin yetiştirilmesi ve bu öğretmenlerin proje anlamında kendi okullarında faaliyetler düzenlemeleri beklenmektedir. Öğretmenler, proje çerçevesinde Ulusal Ajansa sunulacak Erasmus Plus projeleri çerçevesinde öğrencilerini yurtdışına götürebilecek. Ayrıca kendileri de yurt dışında kurslara katılıp işbaşı gözlem gerçekleştirebilecek. Edindikleri bilgi birikim ve tecrübeleri okullarına transfer ederek ilçe genelinde eğitim kalitesini arttıracaklardır. Aldığımız dönüşler neticesinde, bu tarz eğitim ve faaliyetlere son derece ihtiyaç olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim” dedi.