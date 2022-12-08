Bitlis’in Tatvan ilçesinde “15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Günü” etkinliğinde öğrencilere yerli İnsansız Hava Aracı’nın (İHA) tanıtımı yapıldı.

Bitlis’in Tatvan ilçesinde “15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Günü” etkinliğinde öğrencilere yerli İnsansız Hava Aracı’nın (İHA) tanıtımı yapıldı.

Tatvan ilçesine bağlı Yoncabaşı köyünde “15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Günü” dolayısıyla program düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program 15 Temmuz konulu sinevizyon gösterisi ile devam etti. Ardından Yoncabaşı İlkokul Müdürü Savaş Sönmez tarafından günün anlam ve önemine dair konuşma yapılırken, okul öğrencileri tarafından şiirler okundu. 400’ü aşkın katılımcının yoğun ilgi gösterdiği programda okul öğretmeni Hülya Topsakallıoğlu gözetiminde minik öğrencilerden oluşan koro ekibi büyük beğeni topladı. Duygusal anların yaşandığı program daha sonra Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Fatih Kuluöztürk ile Yüksek Lisans öğrencileri Gizem Zent, Belkıs Aygün ve Züleyha Aygün tarafından “Milli Gücümüz İHA’lar” konulu tanıtım yapıldı. Dr. Öğretim Üyesi Kuluöztürk’ün danışmanlığında öğrenciler tarafından yapılan yerli İHA’’ların tanıtımı yapıldı.

Programa ilginin çok yoğun olduğunu dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, “Bugün Tatvan Yoncabaşı köyünde güzel bir program izledik. 15 Temmuz’da okullar tatil olduğu için arkadaşlarımız bu etkinliği bugüne bıraktılar. Programın hazırlamasından sonuna kadar tüm öğretmen ve öğrencilerimizin emeği var. Özellikle öğrencilerimizin kendi şiirlerini kendileri yazması, yazdıkları şiirleri okuması hakikaten programa ayrı bir renk kattı. Tabii bu tür programlar özellikle bizim kırsalımızda çok kıymetli bir değeri var. Hem çocuklarımızın öz güveninin artmasında hem de çocuklarımızın güzel zaman geçirmesi açısından biz bu tür programları çok önemsiyoruz. Bu programda emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Salona baktığımızda adım atılacak yer yok. Bizim hesabımıza göre dört yüzün üzerinde insan katıldı. Programa ilginin çok yoğun olduğunu hep beraber gördük. Köylerde bu tür programlara bu tür ilginin olması da ayrı bir sevindiricidir” dedi.

Köydeki insanları program çatısı altında toplayarak kaynaşma ortamı oluşturduklarını belirten Yoncabaşı Okul Müdürü Savaş Sönmez, “Bu programda sadece bizim emeğimiz yok. Her bir öğrenci bu projenin bir adımı oldu. Protokol üyeleri ile köydeki vatandaşlarımız gelerek bize destek verdiler. Bu konuda biz aslında şunu göstermek istedik. Okulda yaptığınız bir programda sadece öğrenciler görüyor. Ama eğer köyde öğretmen oluyorsanız öğretmenlik yapıyorsanız o öğretmenlik sadece köyde kalmıyor. Yani sadece dört duvar arasında kalmıyor. Köyde öğretmenlik yapıyorsanız ilk önce o köye uyum sağlamak zorundasınız. O köyün kültürüne uyum sağlamak zorundasınız. O köyün insanıyla kalben, gönlen, fikren, zikren birlikte olmak zorundasınız. Biz de burada bunu yapmaya çalıştık” dedi.

Öğrencilere yapılan teknolojileri göstererek ilham vermeyi amaçladıklarını ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Fatih Kuluöztürk, “Bu etkinlikte biz de milli gücümüz olan İHA’lardan bahsetmek istedik. Bu buluşmayı biz daha önceden de yapmak istiyorduk. Asıl amacımız okuldaki öğrencilerimize yaptığımız tanıtımları, bu köyde yetişmiş gençlerin, bizlerle birlikte yaptığı şeyleri gösterip onlara bir ilham vermek. Biz bu buluşmaları inşallah devam ettireceğiz. Tabii ki bu milli teknoloji hamlesi oluşuma bir katkı sunmak. Yapabildiğimiz kadarıyla buna bir iş gücüne katkı sunmak istiyoruz. Bizde de varız demek istiyoruz. Kısıtlı imkanlarımız var belki ama yine de varlığımızı burada sürdürüyoruz. İnşallah çok güzel çalışmalar yapıp kendimizi şehrimizi tanıtmak istiyoruz” diye konuştu.

Program hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, Rektör Danışmanı Mehmet Salih Aygün, Tatvan Gençlik Merkezi Müdürü Burhanettin Avşar, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve çok sayıda öğrenci katılım sağladı.